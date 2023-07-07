Во Львове нашли тело еще одной женщины под завалами дома, куда попали обломки ракеты "Калибр" во время атаки в ночь на 6 июля. Таким образом, количество жертв прилета возросло до десяти человек.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, разбор завалов дома завершен.

Травмы получили 42 человека, 16 из них госпитализированы.

Данные о десяти погибших и завершении поисково-спасательной операции привел и мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что самой молодой жертве, которую во Львове в квартире убила ракета, был всего 21 год, а самой старшей - 95.

Также ночным ударом по Львову разрушена подстанция, повреждены более 30 домов, два вуза и школа.

Накануне в минобороны РФ заявили, что целью ночного удара по Львову была военная академия, а также боевая техника и личный состав на ее территории. Отметим, что попавшая под обстрел улица Стрыйская находится рядом с Национальной академией сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.