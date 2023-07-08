Президент Украины Владимир Зеленский на 500 дней войны записал видео с острова Змеиный. Недавно, 30 июня исполнился год с тех пор, как россияне ушли со Змеиного.

"Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве – одной из важнейших за время полномасштабной войны", - написал Зеленский.

В поездке на Змеиный президента сопровождают руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава ГУР Кирилл Буданов.

Напомним, украинские военные установили флаг на острове Змеиный лично 7 июля 2022 года. Украинский военный по имени Георгий, который вместе с однополчанами поднимал украинский флаг над островом Змеиный, рассказал подробности операции.

Также в Генштабе раскрыли подробности операции по восстановлению контроля над островом Змеиный. Когда отряд ВСУ покинул остров, по нему нанесли ракетный удар, был поврежден пирс. Сводная группа высадки в полном составе и без повреждений вернулась на материк.

25 октября 2022 года погиб украинский военный, поднимавший флаг на острове Змеиный.

Тем временем война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.