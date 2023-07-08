Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 8 июля.

Зафиксировано 53 авиационных удара и около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под Купянском противник наступал в районах Новоселовского и Стельмаховки, успеха не имел.

В районе Северска россияне пытались вытеснить ВСУ с позиций северо-западнее Берестового, безуспешно.

Под Бахмутом ВСУ отбили все многочисленные атаки РФ в районе Берховки, к северу от города.

К западу от Донецка были атаки россиян под Авдеевкой, Новокалиновым, Невельским и в Марьинке.

На Времьевском выступе противник атаковал в районе Благодатного, также успеха не имел.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения наших войск.

ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 4 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Также были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении на южном фланге по нескольким участкам есть продвижение ВСУ более километра.

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