В Минобороны Украины сообщили о поражении российского склада боекомплекта в Макеевке
Минобороны Украины подтвердило поражение российского склада боекомплекта в оккупированной Макеевке Донецкой области.
Об этом написала в Телеграм замминистра обороны Анна Маляр.
"Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "Град", - сообщила Маляр.
Упомянутый обстрел склада произошел 4 июля. Позже в сети появилось видео, как утверждается, подрыва российского склада боекомплекта в городе.
Вчера мы сообщали, что Макеевка вечером 5 июля опять оказалась под обстрелом. После обстрела в городе начался пожар.
Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.
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