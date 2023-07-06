Минобороны Украины подтвердило поражение российского склада боекомплекта в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Об этом написала в Телеграм замминистра обороны Анна Маляр.

"Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "Град", - сообщила Маляр.

Упомянутый обстрел склада произошел 4 июля. Позже в сети появилось видео, как утверждается, подрыва российского склада боекомплекта в городе.

Вчера мы сообщали, что Макеевка вечером 5 июля опять оказалась под обстрелом. После обстрела в городе начался пожар.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

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