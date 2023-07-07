Украинские войска наступают под Мелитополем и Бердянском и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщается в пятницу, 7 июля, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области;

Лиманском – в районе северо-западнее Берестовой Луганской области;

Авдеевском – в районах Новокалиново, Авдеевки и Невельского;

Марьинском – в районе Марьинки;

Шахтерском – в Благодатном районе Донецкой области.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, 42 авиаудара, совершила около 30 обстрелов из РСЗО. Также нанесен удар дронами Shahed, 12 из 18 уничтожены.

5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов. ПВО уничтожила два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, в утренней сводке Генштаба сообщалось, что ВСУ достигли частичного успеха в районе Клещеевки южнее Бахмута.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

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