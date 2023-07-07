Для того чтобы увидеть результаты контрнаступления украинской армии, потребуется время. В распоряжении Украины меньше десяти месяцев, чтобы показать успехи на поле боя.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии Reuters.

Вероятно, говоря об ограниченном времени для успехов, Буданов имел ввиду приближение зимы.

"Идёт контрнаступление. В целом, скажем так, идёт. Успех будет, но позже", — прокомментировал он ситуацию изданию.

"Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Россияне атаковали его более десяти месяцев. Наша задача чуть больше Бахмута, но у нас чуть меньше десяти месяцев времени", — добавил глава разведки.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ началось позже и продвигается медленными темпами. По его словам, так произошло ввиду задержек в поставках необходимых вооружений, и теперь контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем могло бы, начнись оно раньше.

Ранее в Офисе президента сообщали, что армия испытывает дефицит боеприпасов в ходе контрнаступления, что также объясняет то, как тяжело проходит освобождение украинских территорий.