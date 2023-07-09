ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 9 июля.
Сводка традиционно появилась в Фейсбуке ведомства
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. Произошло 27 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:
- Лиманском – в районе западнее Спорного,
- Бахмутском – в районе Дубово-Васильевки,
- Авдеевском – в районе Авдеевки,
- Марьинском – в районе Марьинки,
- Шахтерском – в районе Новомихайловки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 27 авиаударов, совершила 37 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла один удар.
Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.