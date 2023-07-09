Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 9 июля.

Сводка традиционно появилась в Фейсбуке ведомства

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 27 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:

Лиманском – в районе западнее Спорного,

Бахмутском – в районе Дубово-Васильевки,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки,

Шахтерском – в районе Новомихайловки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 27 авиаударов, совершила 37 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла один удар.

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

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