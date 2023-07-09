В субботу, 9 июля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки россияне нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские беспилотники. Часть дронов попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской области. В результате обстрела российскими военными Лимана, 8 гражданских погибли и 13 ранены.



На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.



На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки.

На Лиманском направлении в течение суток противник пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районе Веселого.

На Авдеевском направлении россияне безуспешно атаковали в районах Новокалиново, Степное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении ВСУ отразили все атаки в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном.

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

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