Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что украинское наступление идет тяжело.

Об этом Салливан заявил в пятницу, 7 июля, на брифинге в Белом доме.

Тем не менее, по словам советника Джо Байдена, украинцы настроены продолжать наступление, и еще не задействовали значительные силы, которые у них есть.

Напомним, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина имеет право действовать осторожно во время контрнаступления, так как продвижение войск затруднено из-за мин и других препятствий.

Тем временем глава ГУР Кирилл Буданов заверил, что успех контрнаступления ВСУ будет виден, но позже. По его словам, в распоряжении Украины меньше десяти месяцев, чтобы показать успехи на поле боя.

А перед этим президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ началось позже и продвигается медленными темпами. По его словам, так произошло ввиду задержек в поставках необходимых вооружений, и теперь контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем могло бы, начнись оно раньше.