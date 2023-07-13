Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка - Новопокровка ВСУ имели местами успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией.

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Здесь, на южном фланге наступления, Силы обороны имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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