В четверг, 13 июля, в Украине идет 505-й день войны с Россией.

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13 июля

09.40 Бывшего командующего войсками РФ в Украине Суровикина нет в тюрьмах "Матросская тишина" и "Кремлевский централ".

Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

09.20 В Дарницком районе Киева обломок сбитого дрона повредил квартиру на 25 этаже высотки. Суспильне публикует видео с места.

Ранение получили мужчина, который был в квартире, и девушка в соседнем доме, ее госпитализировали.

08.45 Байден готовит НАТО к длительному конфликту с Россией, проводя параллель с холодной войной.

Об этом пишет New York Times, анализируя речь президента США по окончании саммита Альянса в Вильнюсе.

Байден пообещал, что альянс будет противостоять России "столько, сколько потребуется".

"Речь Байдена готовила американцев и страны НАТО к конфронтации, которая может продолжаться годами", - считает издание.

По мнению журналистов, "явные ссылки Байдена на противоборство с Советским Союзом отличали эту речь от прошлых".

В частности, он упоминал, что США не признавали советского статуса Прибалтики (которая тем не менее входила в состав СССР).

"Было ощущение, что НАТО вступает в затяжную борьбу с Россией", - говорится в статье. На саммите, пишет NYT, никто не говорил о переговорах или компромиссах по вопросу Украины.

08.15 Еще кадры последствий падения обломков сбитых "Шахидов" по Киеву.

На фото и видео - Дарницкий район столицы.

08.05 Россияне ночью атаковали Украину 20-ю беспилотниками "Шахид" с двух направлений - Курска и Азовского моря.

Также противник применил две крылатые ракеты "Калибр" и одну баллистическую - "Искандер-М" из Джанкоя.

Все дроны и два "Калибра " были сбиты. Беспилотники сбивались в основном над Киевской областью.

О том, куда попал "Искандер" - информация уточняется.

08.00 ЕС рассматривает возможность снятия санкций и подключения к SWIFT дочерней компании Россельхозбанка.

Цель - разрешить сделки с зерном и удобрениями для России, от которой ждут продления зерновой сделки.

Об сообщили агентству Reuters три источника, знакомых с обсуждениями.

07.50 Во время ночной атаки на Киев было уничтожено "около десятка" дронов.

В Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города зафиксированы случаи падения обломков. Есть повреждения жилых домов, сообщает городская военная администрация.

Двое травмированных есть в Дарницком районе, где произошло разрушение фасада жилого дома: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколочные ранения), они госпитализированы.

В Шевченковском районе, где произошло возгорание на балконе жилого дома, спасен один человек.

В Подольском районе, по данным мэра Кличко, во время тушения пожара в многоквартирном доме, нашли тело погибшего.

07.07 Ночью РФ совершила очередную атаку на Киев. Предварительно падение обломков зафиксировано в четырех районах столицы.

Об этом сообщает ГСЧС.

По одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе пятого этажа 16-этажного жилого дома. В результате происшествия были травмированы два человека (отравление продуктами горения), от госпитализации они отказались. Кроме того, по данному адресу был спасен и выведен на безопасное расстояние один человек.

По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания без последующего горения. До прибытия спасателей на месте были обнаружены двое пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы.

Еще по одному адресу произошло возгорание в одноэтажном недействующем здании с распространением пожара. Пожар ликвидировали.

Кроме того, ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.