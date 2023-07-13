Президент России Владимир Путин рассказал журналисту "Коммерсанта" Андрею Колесникову подробности встречи с "вагнеровцами" и Евгением Пригожиным в Кремле 29 июня.

Как сказал Путин, он предложил "вагнеровцам" продолжить службу в том же составе, но под командованием не Пригожина и Уткина, а командира с позывным "Седой". Ранее СМИ писали, что такой позывной у исполнительного директора ЧВК "Вагнер" Андрея Трошева. По словам Путина, многие "вагнеровцы" были настроены согласиться на такое предложение, но Пригожин заявил, что "ребята не согласны".

Приводим отрывок из репортажа Колесникова.

"Расскажите тогда, что происходило на самом деле, - предложил я.

- А что происходило на самом деле? - переспросил Владимир Путин. - Все очень просто и очевидно для российского общества. Рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, так... То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление... Я скажу так, очень аккуратно...

Он, конечно, хотел встретиться именно с ними, с командирами ЧВК, чьи бойцы воевали достойно. Не с Евгением Пригожиным, а с ними прежде всего.

Видно было, что он и правда хотел выразиться аккуратно.

- С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны - того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье - показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все.

И они уложились в три часа.

— Можно предполагать, - спросил я, - что ЧВК "Вагнер" сохранится как боевая единица?

— Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! - воскликнул Владимир Путин. - У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!

То есть если нет закона, то нет и ЧВК.

А что же это тогда все было?

- Такого юрлица нет, - пояснил Владимир Путин.

Тут он, видимо, говорил как юрист.

Это было понятно.

- Группа есть, но юридически не существует! - повторил президент. - Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос.

Позже Владимир Путин поделился со мной одной историей с этой встречи. На ней он предложил командирам "Вагнера", которых, подтвердил президент, на встрече было 35 человек ("Ну вот, вы в Кремле", - сказал он им), несколько вариантов трудоустройства, и в том числе - под руководством их непосредственного командира с позывным "Седой". То есть человека, под началом которого бойцы "Вагнера" и служили последние 16 месяцев.

- Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить, - сказал Владимир Путин. - И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время.

И что же?

- Многие кивали, когда я это говорил, - продолжил Владимир Путин. - А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением".

Напомним, ключевые российские федеральные телеканалы продолжают создавать куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину образ предателя и коррупционера.

Ранее мы анализировали, что значит встреча Путина и Пригожина.