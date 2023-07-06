Ключевые российские федеральные телеканалы продолжают создавать куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину образ предателя и коррупционера.

На "Первом" канале Михаил Леонтьев проводит линию о связи мятежа Пригожина с Западом.

На телеканале "Россия-1" в ток-шоу "60 минут" вышел огромный сюжет об обыске в доме у Пригожина, в котором говорилось помимо прочего, что дела против него продолжают расследоваться.

Напомним, ранее в программе Дмитрия Киселева Вести недели Пригожина сравнили с Мазепой и генералом Власовым. Так, Киселев заявил, что "история России полна примерами, когда герои фронта сурово наказывались за совершенные преступления". И в качестве таких примеров привел Емельяна Пугачева ("поднял мятеж, когда Россия воевала против Турции"), Ивана Мазепу ("был ближайшим соратником царя Петра, но предал его") и генерала Власова ("был героем войны, но совершил измену").

В то же время сам Пригожин, похоже, пытается вернуться на фронт в Украину по поводу чего в телеграмм-каналах уже началась пиар-кампания.

Накануне куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые за долгое время вышел на связь. В сети появилось его аудиообращение. Пригожин сказал, что "вы ещё увидите наши новые победы на фронтах". Правда, на каких именно фронтах и в какой стране мира, не уточнил.