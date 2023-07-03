Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого президент России Владимир Путин официально объявил предателем и мятежником, а федеральные телеканалы ставят в один ряд с Иваном Мазепой и генералом Андреем Власовым, впервые за долгое время вышел на связь.

В сети появилось его аудиообращение.

Пригожин сказал, что "вы ещё увидите наши новые победы на фронтах".

Правда, на каких именно фронтах и в какой стране мира, не уточнил.

Он добавил, что "марш справедливости" "Вагнера" был нацелен на "борьбу с предателями и мобилизацию общества". И во многом это удалось сделать.

Напомним, ранее Путин заявил, что часть "вагнеровцев" уйдет в Беларусь, а остальные должны подписать контракт с российской армией или отправятся по домам. Также российские власти заявляют, что в войне против Украины Пригожин более задействован не будет.

Ранее "Страна" писала, что в Госдуме РФ заявили о том, что не планируют новую волну мобилизации после ухода "Вагнера".

Также мы писали, что правящая партия Грузии обвинила оппозицию в поддержке мятежа Пригожина.

Тем временем война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же до боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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