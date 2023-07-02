В сети появился скрин объявления ЧВК "Вагнер" о приостановке на один месяц работы центров по вербовке наемников.

Об этом пишут Telegram-каналы.

В сообщении говорится, что приостановка набора происходит в связи с "временным неучастием ЧВК Вагнер в "специальной военной операции" и переездом в Республику Беларусь".

Подтверждения этой информации от куратора "Вагнера" Евгения Пригожина или от пресс-центра ЧВК пока не поступало.

Напомним, накануне командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент перемещение подразделений "Вагнера" в Беларусь не зафиксировано.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что предложил ЧВК "Вагнер" разместиться в одной из заброшенных военных частей до тех пор "пока определятся, чем им заниматься", а "Радио Свобода" показало спутниковые снимки заброшенной воинской части в 90 километрах от Минска, где могут поселить "вагнеровцев".

Накануне появился свежий спутниковый снимок лагеря под белорусским городом Осиповичи вместимостью 8 000 человек, который рассматривается как потенциальная база группы "Вагнер".