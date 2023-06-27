Польша считает очень негативными для себя сигналами передислокацию ЧВК "Вагнера" в Беларусь.

Такое мнение высказал сегодня президент страны Анджей Дуда, сообщает Polsat News.

"Мы сейчас проводим усиление безопасности восточного фланга НАТО - Польши и балтийских государств. Все мы видим, что делается. Релокация де-факто российских сил в виде группы "Вагнер" в Беларусь, а также перемещение туда руководителя группы "Вагнер". Это все для нас является очень негативными сигналами", — сказал Дуда.

Он намерен обсудить этот вопрос с рядом глав стран НАТО и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Напомним, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер" может начать обучение или как минимум консультирование белорусской армии.

А накануне в СМИ появилась информация, что в Беларуси уже даже строят лагеря для "вагнеровцев", но пока ни Украина, ни оппозиционные белорусские ресурсы этого не подтверждают.

В свою очередь британский генерал и член Палаты лордов Ричард Даннат на днях заявил, что Пригожин может начать наступление "Вагнера" на Киев с территории Беларуси.