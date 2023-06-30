В Сети появился свежий спутниковый снимок лагеря под белорусским городом Осиповичи вместимостью 8 000 человек, который рассматривается как потенциальная база группы "Вагнер".

Соответствующее фото опубликовала Planet Labs.

Лагерь оборудован на территории бывшей ВЧ №61732 - базы ракетных сил - в деревне Цель Осиповичского района. На фото можно насчитать около 300 палаток М-30, в которых может располагаться по 30 человек. Оборудованы места для 8 940 человек, но не все палатки являются жилыми: есть места для хозяйственных нужд (туалеты, душевые, столовые).

Напомним, президент Беларуси Лукашенко сообщил, что предложил "вагнеровцам" разместиться в одной из заброшенных частей до тех пор "пока определятся, чем им заниматься".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевики Пригожина ещё не переброшены в Беларусь и продолжают находиться в Украине.

"Вагнеровцы" на временно оккупированной территории, они есть и были на Луганщине", - сказал президент.

В то же время западные издания писали, что два самолета, связанные с Пригожиным, уже приземлились под Минском.