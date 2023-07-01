Президент Беларуси снова расхвалил ЧВК "Вагнер", но еще раз заявил, что ничего платить наемникам-"вагнеровцам" не будет и хочет их использовать за их же счет.

Об этом он заявил в своей речи ко дню независимости страны.

По его словам, заключенных у "Вагнера" уже нет, поскольку они погибли на полях сражений.

"Если бы можно было их пригласить сюда (за их счет), это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди. Говорят: "Там зэки". Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осужденные, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они (оппоненты на Западе. - Ред.) не хотят объяснять: осужденные освобождались из мест лишения свободы в России только для российского фронта. Ни один человек за границу не выезжает", - заявил Лукашенко.

Он заявил, что "это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух". По словам белорусского президента, ему звонили из других стран с предупреждениями не принимать наемников ЧВК.

"Как только пошел шумок, что вот они тут, в Беларуси, слушайте, - вал звонков - от тех, кто нас не признает. Диктатору начали звонить в Беларусь: "Это плохая вещь, это плохой сигнал!" А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке (знаете, в каких странах) колошматили этих французов, что только пыль летела. Конечно, им это не нравится", - объяснил Лукашенко.

При этом, по его словам, "у нас их нет" - то есть, наемники ЧВК в Беларусь еще не прибыли. Но в Минске ждут инструкторов "Вагнера".

"Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том: "Пришлите нам пару инструкторов. Пусть помогут, пусть подскажут", - заявил он.

О том, какова роль Лукашенко в истории с мятежом Пригожина и почему его позиция по "Вагнеру" сейчас отличается от риторики российской власти, "Страна" разбиралась здесь ранее.

Напомним, Лукашенко объявил, что не будет применять ядерное оружие, но оно должно находиться в Беларуси.

Также он определил места центров принятия решений недружественных стран, заявив, что "голова Европы на ядерной гильотине".