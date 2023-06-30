Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в Беларуси, но "оно должно у нас быть".

Слова Лукашенко цитирует агентство БелТА.

"И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", — сказал президент Беларуси.

Напомним, Москва приняла решение разместить ядерное оружие в Беларуси. Сообщалось, что значительная его часть уже доставлена в Беларусь.

Ранее Лукашенко давал понять, что намерен определять, как использовать российское ядерное оружие, которое находится на территории Беларуси.

Кроме того, президент Беларуси говорил, что для того, чтобы согласовать ядерный удар, ему нужен лишь один звонок президенту России Владимиру Путину.

Также Лукашенко заявил, что уже "определил и утвердил" на военных картах места центров принятия решений "недружественных стран". По его словам, "западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину".