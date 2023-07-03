В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер".

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Не потребуется никакая новая волна мобилизации. Президент России четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет", - сказал Картаполов.

Напомним, что по данным СМИ ЧВК "Вагнер" приостановила на месяц набор наемников из-за переезда в Беларусь.

Также мы писали о том, что при этом перемещение "вагнеровцев" в Беларусь до сих пор не зафиксировано.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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