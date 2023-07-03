Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция поддержала мятеж Евгения Пригожина в РФ, рассчитывая, в случае его успеха, открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии.

Об этом Кобахидзе написал на своей странице в Facebook.

"Все мы помним, как коллективное национальное движение (вероятно, имеется в виду партия Единое национальное движение Саакашвили - Ред.) поддерживало Пригожина, как посвящало ему кричалки и стихи, как планировало войти с танками в Абхазию и Цхинвал, а заодно взять Сочи.

Самой примечательной реакцией оппозиции на восстание Пригожина стала очередная демонстрация их тоски по Второму фронту. Они не скрывали, что если бы у них была возможность, они бы использовали первый же шанс войти с танками в Абхазию и Цхинвал", - говорится в сообщении.

Напомним, в день мятежа Пригожина оппозиция Грузии призывала закрыть границу с РФ.

Ранее в феврале премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что Украина делает попытки втянуть его страну в военные действия.

А месяц спустя он сказал, что его стране угрожает "план украинизации", который заключается в открытии "второго фронта" против России с территории Грузии.