В сети появились кадры из особняка главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, снятые во время обыска в день мятежа.

Соответствующие фото публикуют российские издания.

В кадр попали просторные помещения, отделанные позолотой, деревом, мрамором, украшенные коврами, шелковыми гардинами и хрустальными люстрами. В доме есть бассейн, медицинский кабинет. Там же нашли слитки золота и пачки валюты.

Как сообщает Mash, во время обыска у Пригожина нашли целый арсенал огнестрельного оружия, кувалду, парики, паспорта на разные имена и шесть миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и пять слитков золота, изъятые у него во время обысков. Забирать деньги и ценности куратора ЧВК приезжал водитель Пригожина с доверенностью еще 2 июля. При этом утром воскресенья следствие не собиралось возвращать Пригожину найденные 24 июня при обысках деньги. Однако вечером они были ему возвращены.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Вагнер" финансировался полностью из бюджета РФ и получил более миллиарда долларов. Он также обвинил Пригожина в предательстве.