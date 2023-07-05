Так выглядит особняк куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина. Фото: Телеграм

В сети появились кадры из особняка главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, снятые во время обыска в день мятежа.

Соответствующие фото публикуют российские издания.

В кадр попали просторные помещения, отделанные позолотой, деревом, мрамором, украшенные коврами, шелковыми гардинами и хрустальными люстрами. В доме есть бассейн, медицинский кабинет. Там же нашли слитки золота и пачки валюты.

Как сообщает Mash, во время обыска у Пригожина нашли целый арсенал огнестрельного оружия, кувалду, парики, паспорта на разные имена и шесть миллиардов рублей.

Вещи, которые были найдены в особняке Пригожина

Такой вид изнутри имеет особняк Евгения Пригожина

Деньги, найденные в ходе обысков в особняке Пригожина

Такой вид изнутри имеет особняк Евгения Пригожина

Вид изнутри особняка Евгения Пригожина

Вид изнутри особняка Евгения Пригожина

Слитки золота, найденные в ходе обысков в особняке Пригожина

Вид изнутри особняка Пригожина

Вид изнутри особняка Евгения Пригожина

Парики, найденные в особняке Пригожина

Молот, найденный в особняке Пригожина

Вещи, найденные в особняке Пригожина

Так выглядит особняк Пригожина внутри

Ранее мы писали, что куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и пять слитков золота, изъятые у него во время обысков. Забирать деньги и ценности куратора ЧВК приезжал водитель Пригожина с доверенностью еще 2 июля. При этом утром воскресенья следствие не собиралось возвращать Пригожину найденные 24 июня при обысках деньги. Однако вечером они были ему возвращены. 

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Вагнер" финансировался полностью из бюджета РФ и получил более миллиарда долларов. Он также обвинил Пригожина в предательстве.

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