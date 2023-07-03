Министр обороны Сергей Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина, который начался 23 июня и завершился на следующий день.

О событиях тех дней Шойгу заявил во время совещания с руководящим составом Вооруженных сил России.

По словам Шойгу, благодаря "верности присяге и воинскому долгу" военнослужащих, попытка вооруженного переворота не смогла оказать влияния на действия группировок войск. Он также отметил, что военные продолжали решать возложенные на них задачи, проявив мужество и самоотверженность, а мятеж назвал провокацией.

В своем заявлении глава минобороны РФ выразил признательность личному составу Вооруженных сил России за добросовестную службу.

Напомним, что мятеж Пригожина и его "поход на Москву" произошел 24 июня. Пригожин, известный своей жесткой критикой в адрес министра обороны, во время мятежа требовал отставки Шойгу. Он также обвинил военное руководство РФ в ракетном ударе по лагерю его бойцов и опубликовал видео, которое, согласно данным министерства обороны и ряда СМИ, является постановочным.

Во время марша "вагнеровцев" на Москву президент РФ Владимир Путин заявлял, что для подавления мятежа применят "жесткие действия" и последует "неминуемое наказание". Позже Пригожин договорился с Александром Лукашенко, что будет сворачивать свой мятеж в обмен на гарантии безопасности.

Как писала "Страна", объявленный в РФ предателем Пригожин 3 июля впервые за долгое время заговорил и пообещал, что "вы ещё увидите наши новые победы на фронтах".