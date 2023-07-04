Куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и пять слитков золота, изъятые у него во время обысков.

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

Забирать деньги и ценности куратора ЧВК приезжал водитель Пригожина с доверенностью еще 2 июля. При этом утром воскресенья следствие не собиралось возвращать Пригожину найденные 24 июня при обысках деньги. Однако вечером они были ему возвращены. По предварительным данным, сам бизнесмен находился в Москве, когда его водитель забирал имущество.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Между тем сегодня появились новости о том, что после возврата денег была выплачена задолженность по зарплатам уволенным сотрудникам медиахолдинга Пригожина "Патриот", о закрытии которого было объявлено на прошлой неделе.

Напомним, 24 июня в разгар мятежа во дворе питерского отеля "Дворец Трезини" была обнаружена старая "Газель", откуда правоохранители достали десятки коробок с 4 миллиардами рублей. Позже на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 коробов с 6 миллиардами. А в офисах разных компаний Пригожина нашли золото и доллары.

Пригожин подтверждал, что найденные деньги принадлежат ЧВК, и говорил, что они якобы предназначены для выплаты заработной платы и похоронных компенсаций "вагнеровцам".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Вагнер" финансировался полностью из бюджета РФ и получил более миллиарда долларов. Он также обвинил Пригожина в предательстве.

Позже на российском ТВ Пригожина сравнили с Иваном Мазепой и генералом Андреем Власовым.