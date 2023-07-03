В сети появились фото полевого лагеря в Беларуси, в котором, вероятно, разместится ЧВК "Вагнер".

Опубликованные фото, как сообщается, были сделаны местными жителями. На них можно заметить палатки М-30, а внутри них деревянные нары и настилы.

Незадолго до появления снимков телеграм-каналы писали, что в белорусской деревне Цель строят нары и туалеты и "идёт сооружение двухуровневых нар из дерева", собирают лавки и столы и устанавливают палатки.

Быстрое обустройство этого лагеря под Осиповичами заметили с помощью спутниковых снимков и западные СМИ. Паблики подсчитали, что лагерь может принять около восьми тысяч человек, в нем установлено почти 300 палаток.

По данным СМИ, ЧВК "Вагнер" приостановила на месяц набор наемников из-за переезда в Беларусь.

Как писала "Страна", Польша призвала НАТО разместить у нее американское ядерное оружие в ответ на размещение российской частной военной компании в Беларуси.

Между тем сегодня куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые за долгое время вышел на связь. В сети появилось его аудиообращение. Пригожин сказал, что "вы ещё увидите наши новые победы на фронтах". Правда, на каких именно фронтах и в какой стране мира, не уточнил.