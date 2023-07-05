Куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину было возвращено всё оружие, которое ранее было конфисковано, в том числе наградной пистолет от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Пригожин лично явился в здание Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) Петербурга и Ленинградской области на Литейном проспекте, чтобы получить оружие.

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

Пригожин прибыв на своем автомобиле BMW 7-й серии в сопровождении охраны, перемещавшейся на "ленд-крузере".

Из арсенала, изъятого ранее в его загородной резиденции в Ольгино, ему были возвращены:

два карабина "Сайга",

австрийский карабин Steyr Mannlicher,

полуавтоматическая винтовка AR-15,

несколько ружей и пистолетов, среди которого был именной Glock, подаренный Пригожину министром обороны Сергеем Шойгу.

По предварительной информации СМИ, обыски в резиденции Пригожина производились в связи с делом о вооруженном мятеже, однако позже дело было закрыто.

Кроме оружия, Пригожину также вернули ценности, которые были ранее отобраны у него: наличные в сумме 10 миллиардов рублей, несколько сотен тысяч долларов, пять слитков золота, а также техника из "Вагнер-центра".

Как писала "Страна", после мятежа Пригожина полицейских в Московской области обучат тактике городских боев.