В Московской области полицейских решили обучить тактике городских боев после пригожинского мятежа.

Об этом сообщают российские паблики.

Полицейских научат стрельбе из ручных пулеметов, метанию осколочных гранат и тактической медицине, чтобы они могли противостоять потенциальным новым рейдам военизированных группировок на столицу РФ.

Напомним, что ранее мы писали о том, почему не повторился 1917 год. Шесть главных выводов после пригожинского мятежа.

Ранее стало известно, Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота, изъятые во время обысков.

Также пока разведка и пограничники Украины не видят перемещения наёмников Пригожина в Беларусь.

Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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