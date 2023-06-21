В Московской области заявляют, что два беспилотника упали недалеко от воинской части.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Российские СМИ пишут, что беспилотник упал в районе поселка Калининец в Подмосковье.

Также российские телеграм-каналы пишут, что утром под Москвой слышали взрыв в небе над населенным пунктом Лукино. Причиной называют неизвестный беспилотник. Жертв и разрушений нет.

Появилось видео дрона, который летит над Московской областью.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.