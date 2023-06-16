В пятницу, 16 июня, в российском Курске сообщают, что беспилотник атаковал завод по производству текстиля "Бел-поль".

На предприятии сильный пожар, пишут местные паблики. Говорится, что перед возгоранием слышали хлопок.

Телеграм-каналы предполагают, что изначально удар мог наноситься по стоящей рядом вышке связи.

Напомним, что на прошлой неделе была информация, что в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник.

А также, что после атаки беспилотников в Курске был поврежден подъезд многоэтажки.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 дронов "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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