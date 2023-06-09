В российском Курске в районе нефтебазы, на территории с резервуарами днем 9 июня упал беспилотник.

Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте. На месте сейчас работают дежурные группы спецслужб, ситуация под контролем", - сказано в посте чиновника.

Неделю назад в России заявили, что в результате ночной атаки беспилотниками по Курску был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов.

Между тем война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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