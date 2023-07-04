Во вторник, 4 июля, в Московской области после атаки беспилотников закрыли прием и выпуск самолетов аэропорта "Внуково".

Российские СМИ пишут, что дроны были сбиты в районе Кубинки (50 километров от Внуково) и Новой Москвы.

Сообщается, что около 4 часов утра дрон-камикадзе атаковал админздание на территории воинской части. В результате взрыва жертв и пострадавших нет.

Также, по данным СМИ, был приостановлен прием самолетов в аэропорту Внуково. Называют пять рейсов - из Шарм-эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска. Самолеты стали кружить перед посадкой после появления в небе беспилотников.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки два человека погибли и 19 ранены.

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