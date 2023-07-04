В Минобороны РФ заявили о сбитии четырех беспилотников на территории Новой Москвы и области.

Один из них упал в Одинцовском районе. Пострадавших нет. Ранее российские паблики писали, что в Московской области беспилотники замечены над Валуево и Кривошеино (это к востоку от Москвы). На видео заметны разрывы в небе - вероятно, от работы ПВО - и горящее строение, как утверждается, гараж частного дома.

В Кубинке, где ранее, как заявляется, также сбили дрон, находится воинская часть спецназа ВДВ, военный аэродром, военная база и главный храм вооруженных сил РФ.

По данным мэра Москвы Собянина, все обнаруженные в столице РФ и области дроны ликвидированы. Также он подтвердил остановку приема рейсов во "Внуково" и обвинил Украину в запуске беспилотников.

Ранее мы писали, что в РФ сообщили, что ФСБ предотвратила попытку покушения на т.н. "главу" оккупированного Крыма.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахедами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки два человека погибли и 19 ранены.

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