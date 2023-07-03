Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) заявила, что якобы предотвратила попытку покушения на т.нн "главу" аннексированного Крыма, Сергея Аксенова.

По информации российского издания "Медуза", ФСБ утверждает, что за покушение ответственен гражданин России 1988 года рождения, который якобы был завербован сотрудниками Службы Безопасности Украины (СБУ).

Согласно сообщению ФСБ, этот человек прошел курсы разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины, включая обучение минно-взрывному делу. В июне 2023 года, как утверждает ФСБ, "агент иностранной спецслужбы" прибыл в Крым и начал подготовку к теракту, планируя взорвать автомобиль Сергея Аксенова.

Однако его задержали при попытке изъять взрывное устройство из тайника, подозреваемый не смог осуществить свой преступный умысел и был арестован. В настоящее время, как утверждает ФСБ, россиянин задержан.

Отметим, что в июне 2021 года Украина завершила расследование в отношении оккупации Крыма и государственной измены, которую предположительно совершили восемь бывших высокопоставленных чиновников Автономной Республики Крым. В списке подозреваемых числится и так называемый "глава" Крыма, Сергей Аксенов.

К ноябрю того же года Киевский апелляционный суд разрешил задержать Сергея Аксенова, обвиняя его в сепаратизме, терроризме и других уголовных преступлениях.

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