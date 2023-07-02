В России продолжают рассказывать об огромных доходах Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" от контрактов с госструктурами РФ.

Об этом пишут российские СМИ.

"Группа "Вагнер", в рамках заключённых с государством контрактов, получила более 858 млрд рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей", - заявил Дмитрий Киселёв.

Ранее Путин заявил, что "Вагнер" масштабно финансировался из бюджета РФ, и за минувший год ЧВК получила от государства более 86 млрд рублей (более миллиарда долларов по среднему курсу за последний год), а компания Пригожина Конкорд получила заказов на питание для армии еще на 80 млрд рублей.

То есть, судя по всему, цифры, которые сейчас назвал Киселев, это общая сумма контрактов компании Пригожина и ЧВК за все время их работы с госструктурами РФ.

Отметим, что по российским телеграм-каналам прошла информация, что компания Конкорд уже "отлучена" от госконтрактов и сейчас находится, по одним данным, в стадии ликвидации, по другим - в стадии перехода к новым собственникам.

Напомним, в сети появилось спутниковое фото лагеря ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Ранее президент Польши высказал свою озабоченность передислокацией ЧВК "Вагнер" в Беларусь.