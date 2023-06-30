Евгений Пригожин распустил свой медиа-холдинг "Патриот", в который входил ряд СМИ и "фабрика троллей".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на источники.

По данным пабликов, РИА "ФАН", "Народные новости", "Экономика сегодня" и многие другие издания закрываются. Об этом их сотрудникам объявили сегодня, добавляют телеграмм-каналы.

Между тем Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий Пригожина РИА "ФАН", "Политика сегодня", "Экономика сегодня", "Невские новости" и "Народные новости". Сейчас эти сайты недоступны.

Ранее стало известно, что Пригожин продает свои медиаактивы, а переговоры с потенциальными покупателям ведет Илья Горбунов - бывший сотрудник "РИА Новости" и "Комсомольской правды" в Петербурге, который управлял медиаимперией куратора ЧВК "Вагнер". Источники российского издания The Bell называли вероятным новым владельцем холдинга "Национальную медиагруппу" Юрия Ковальчука.

Ранее мы писали, что Пригожин ведёт роскошную жизнь миллиардера. Кроме медиаимперии у него есть частный самолет, яхта и другие ценности.

На днях сообщалось, что российские журналисты видели Пригожина на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Они также показали кадры взлёта вертолёта с похожим на Пригожина пассажиром.

Между тем глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что ФСБ получила задание убить Пригожина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет закрыто.