По инициативе Нью-Дели в пятницу состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Речь шла прежде всего о событиях в России 24 июня. В связи с мятежом ЧВК "Вагнер" Моди поддержал действия российского руководства "по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности её граждан", как сказано в пресс-релизе.

Также главы стран обсудили двустороннее сотрудничество, реализацию крупных совместных проектов в различных сферах и значительный рост товарооборота в 2022 году и по итогам первого квартала текущего года.

Кроме того, Путин и Моди затронули ситуацию вокруг Украины. Глава Кремля обвинил Киев в отказе от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта.

Незадолго до мятежа премьер Индии призывал весь мир к переговорам для завершения войны в Украине.

Ранее заместителя министра иностранных дел РФ Андрей Руденко встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом в Пекине. При этом Пекин поддержал Путина в связи с мятежом Пригожина.