Федеральная служба безопасности РФ получила задачу ликвидировать главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после неудачного мятежа.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью для The War Zone.

Буданов заявил: "ФСБ получила задачу убить его. Удастся ли им это сделать? готовы к масштабной операции".

Однако он подчеркнул, что ликвидация Пригожина - большой открытый вопрос, потому что неизвестно, смогут ли в ФСБ решиться на такую операцию и выполнить задачу.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет закрыто, а президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Евгений Пригожин прибыл в Беларусь и "перекантуется" там.

В CNN подтверждали, что два самолета, связанные с куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным, приземлялись под Минском.

28 июня российские журналисты сообщили, что видели Пригожина на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Спустя день опубликовали видео с человеком в кепке и маске, похожем на Пригожина, который улетал на вертолете от Английской набережной Санкт-Петербурга.

Ранее газета The New York Times сообщала, что российский генерал Сергей Суровикин мог знать о планах "Вагнера" устроить мятеж. После этого Financial Times написала о задержании генерала Суровикина.