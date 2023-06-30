Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Федеральная служба безопасности РФ получила задачу ликвидировать главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после неудачного мятежа.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью для The War Zone.

Буданов заявил: "ФСБ получила задачу убить его. Удастся ли им это сделать? готовы к масштабной операции".

Однако он подчеркнул, что ликвидация Пригожина - большой открытый вопрос, потому что неизвестно, смогут ли в ФСБ решиться на такую операцию и выполнить задачу.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет закрыто, а президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Евгений Пригожин прибыл в Беларусь и "перекантуется" там

В CNN подтверждали, что два самолета, связанные с куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным, приземлялись под Минском

28 июня российские журналисты сообщили, что видели Пригожина на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Спустя день опубликовали видео с человеком в кепке и маске, похожем на Пригожина, который улетал на вертолете от Английской набережной Санкт-Петербурга.

Ранее газета The New York Times сообщала, что российский генерал Сергей Суровикин мог знать о планах "Вагнера" устроить мятеж. После этого Financial Times написала о задержании генерала Суровикина

 

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