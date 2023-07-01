Через несколько часов после начала мятежа ЧВК "Вагнер" глава ЦРУ Уильям Бернс говорил с директором СВР Сергеем Нарышкиным с целью передать сообщение о непричастности к этому США.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников, телефонный разговор Бернса с Нарышкиным стал контактом наиболее высокого уровня между представителями США и РФ с момента попытки мятежа. Беседа, инициированная американской стороной, преследовала цель донести до российского руководства, что США "не причастны к действиям" куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и "не стремятся обострить напряженность" в РФ, говорится в публикации.

Бернс заявил Нарышкину, что "США не вовлечены" в попытку мятежа.

"Это внутреннее дело России", - приводит источник газеты суть высказываний главы ЦРУ.

Ранее мы писали, что в дни мятежа Пригожина глава Госдепа Энтони Блинкен потребовал не комментировать ситуацию в России.

А в день кульминации мятежа западные СМИ писали, что США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК "Вагнер" на фоне сложившейся ситуации в России.