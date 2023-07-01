В день мятежа Пригожина директор ЦРУ сообщил главному разведчику России о непричастности США к бунту
Через несколько часов после начала мятежа ЧВК "Вагнер" глава ЦРУ Уильям Бернс говорил с директором СВР Сергеем Нарышкиным с целью передать сообщение о непричастности к этому США.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным источников, телефонный разговор Бернса с Нарышкиным стал контактом наиболее высокого уровня между представителями США и РФ с момента попытки мятежа. Беседа, инициированная американской стороной, преследовала цель донести до российского руководства, что США "не причастны к действиям" куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и "не стремятся обострить напряженность" в РФ, говорится в публикации.
Бернс заявил Нарышкину, что "США не вовлечены" в попытку мятежа.
"Это внутреннее дело России", - приводит источник газеты суть высказываний главы ЦРУ.
Ранее мы писали, что в дни мятежа Пригожина глава Госдепа Энтони Блинкен потребовал не комментировать ситуацию в России.
А в день кульминации мятежа западные СМИ писали, что США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК "Вагнер" на фоне сложившейся ситуации в России.