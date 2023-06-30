Сбивчивая манера невнятно говорить президента США Джо Байдена не позволила разобрать, знал ли он заранее о мятеже в России куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Он высказался нечленораздельно на эту тему во время интервью телеканалу MSNBC.

Журналистка Николь Уоллес попросила Байдена рассказать, что он знал заранее из того, что "случилось в России", имея в виду мятеж главы группы "Вагнер".



"Я не могу сказать вам… что… мы знали (какие-то - Ред.) вещи заранее", - ответил президент, заставив журналистов гадать, ставить ли перед "что" запятую или точку после нее.



Ведущая программы не стала это уточнять, однако спросила, не думает ли Байден, что его предшественник Дональд Трамп предупредил бы российского коллегу Владимира Путина о мятеже.



"Ох, боже, я не знаю. Я не думаю об этом очень часто", - сказал Байден.

Во время интервью произошел еще один конфуз: когда камеры еще работали, Байден встал со своего кресла, пожал руку ведущей Уоллес и вышел из кадра. Обычно гости эфиров дожидаются, когда прямой эфир закончится и начнется рекламная пауза.

Большая часть краткого интервью была посвящена внутренним делам США, в том числе резонансному решению верховного суда запретить американским университетам предоставлять льготы при поступлении по расовому принципу.

На днях Байден, отвечая на вопрос о Владимире Путине, заявил, что президент России "проигрывает войну в Ираке".