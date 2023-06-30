Верховный суд США признал незаконным применяемый некоторыми американскими вузами расовый принцип при приеме абитуриентов. Суд признал нарушением конституции практику, когда предпочтение при приеме в вузы отдавалось представителям расовых меньшинств.

Иск о неправомерном использовании расового принципа, так называемой позитивной дискриминации, был подан в отношении Колледжа при университете Гарварда и университета Северной Каролины. Авторы иска обвиняли вузы в завышенных требованиях для абитуриентов азиатского происхождения и более низких - для афроамериканцев и латиноамериканцев.

Председатель Верховного суда Джон Робертс заявил, что университеты совершили ошибку, когда решили, что главное при зачислении в университеты не знания и навыки абитуриента, а цвет его кожи.

"К студенту следует относиться, исходя из его или её опыта как личности, а не по признаку расы", - говорится в заключении суда.

При этом в 1978 году Верховный суд гарантировал университетам право набирать студентов, основываясь на собственных принципах и убеждениях, а среди критериев отбора могла быть и раса.

Президент США Джо Байден с решением суда не согласился.

"Я считаю, что наши университеты сильнее, когда они представлены разными расами. Мы не можем позволить, чтобы это решение стало заключительным", - сказал президент США, выступая с обращением в прямом эфире.

Ранее мы сообщали о появлении в сети видео 2019 года, на котором Байден двусмысленно шутит в адрес чернокожей девушки-студентки, и эту шутку можно трактовать как расистскую.

Также мы писали, что проверка после убийства Джорджа Флойда обнаружила расизм в полиции Миннеаполиса.