Украинского футболиста, игрока лондонского "Челси" Михаила Мудрика могут дисквалифицировать за расизм из-за прошлогоднего видео в Тик-Токе.

Об этом пишет The Athletic.

Футбольная ассоциация Англии (FA) уже открыла дисциплинарное дело против Мудрика, сообщает издание.

Расследование касается TikTok-видео с участием Михаила, которое было опубликовано еще в июле 2022 года. Там футболист зачитал "Freestyle" американского рэп-исполнителя Lil Baby, в строчках которого неоднократно упоминается слово "ниггер". В Англии оно запрещено, поскольку считается оскорблением на расовой почве.

Сам Михаил Мудрик уже извинился за свой поступок, а скандальное видео, которое набрало более 200 тысяч просмотров, было удалено.

Представитель Мудрика заявил: "Михаил извиняется за свои слова и признает недопустимость своего поступка, хотя он просто цитировал слова из песни".

Однако Футбольная ассоциация Англии все равно занялась изучением этого дела.

Потенциально украинцу может грозить наказание - штраф или даже дисквалификация.

Два года назад уже был похожий прецедент: ассоциация дисквалифицировала бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани на 3 матча за пост в Instagram, где уругваец употребил слово "negrito". Кроме того, нападавшего тогда оштрафовали на 100 тысяч фунтов.

Напомним, Михаил Мудрик этой зимой подписал с "Челси" контракт до лета 2030 года. За его переход "Шахтер" получил 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено бонусами.

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