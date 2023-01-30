Украинский футболист "Марселя" Руслан Малиновский извинился за то, что обнял россиянина Александра Головина из "Монако" после матча чемпионата Франции.

Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки", – говорится в сообщении Малиновского.

Ранее эпизод прокомментировала его жена Роксана.

"Он не обнимался, а пересекся с ним на поле после игры, игрок Монако элементарно поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу", – написала Роксана Малиновская в Instagram.

Известно, что после игры 20-го тура Лиги 1, прошедшей 28 января и закончившейся со счетом 1:1, Головин и Малиновский поблагодарили друг друга за игру и обнялись.

Фотография, на которой изображены обнимающиеся российский и украинский футболисты, разошлась по сети.

Ранее мы рассказывали, что Руслан Малиновский до перехода в "Марсель" был признан автором лучшего гола "Аталанты" в сезоне 2021/2022. Гол был забит в 25-м туре Серии А против туринского "Ювентуса". Украинец положил мяч в дальнюю девятку с 25 метров идеальным ударом со штрафного.