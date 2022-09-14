В Украине вновь возмущены международной неправительственной организацией Amnesty International.

На этот раз скандал вызвали конверты, которые выпустила организация в поддержку российской художницы Саши Скочиленко, которую задержали в Санкт-Петербурге 11 апреля 2022 года за агитацию против войны в Украине.

На конверте, помимо прочего, были изображены две обнимающиеся фигуры: одна в цветах украинского флага, другая - в цветах российского. Также на наем написано: "Узнай об огромной цене, которую Саша заплатила за маленький протест".

Идея братания с россиянами не понравилась многим в Украине. И не только. Твиттер-канал Visegrád 24 даже заявил, что руководство Amnesty International после выпуска конверта с таким рисунком должно уйти в отставку.

Напомним, в августа разразился скандал из-за отчета Amnesty International, в котором сказано, что украинская армия ведет атаку из населенных пунктов, где проживает мирное население, подвергая его тем самым опасности.

После шквала критики правозащитники из организации Amnesty International заявили, что намерены пересмотреть свой резонансный отчет о методах ведения войны в Украине.