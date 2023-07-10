Сегодня стало известно о встрече 29 июня президента РФ Владимира Путина с Евгением Пригожиным и "вагнеровцами".

"Страна" разбиралась, в чем смысл этой встречи.

Как мы уже писали, Путин может быть заинтересован в том, чтоб и дальше использовать "вагнеровцев" в войне против Украины.

Собственно, об этом и шла речь в комментарии спикера Кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что президент предложил им "варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения". Однако, по логике, прежде чем вновь отправить "вагнеровцев" на фронт, Кремль должен вернуть над ними свой полный контроль. А это возможно только в случае, если ЧВК в нынешнем виде прекратит существование и вольется в одну из силовых структур РФ, а сами наемники и их командиры не будут вести никакой публичной деятельности, вернувшись в состояние "ихтамнетов", в котором они и были до тех пор пока Пригожин не начал на основе "Вагнера" строить свой политический проект.

Однако, судя по заявлениям "вагнеровцев", на такой вариант они идти не желают, хотя и дают понять, что вернуться на фронт готовы (тем более, как мы уже писали, таких денег как в Украине они нигде больше не заработают). Но на своих условиях.

Один из командиров "Вагнера" с позывным "Зомби" сегодня заявил, что наемники хотят остаться в структуре своей ЧВК и под руководством тех же людей - лидеров мятежа Пригожина и Уткина. На любой другой вариант они не согласны и готовы, если их условия не выполнят, просто разойтись по домам.

В то же время соглашаться на такие условия Кремлю очень опасно. Так как даже если "вагнеровцев" оформят в прямое подчинение Путину, то это никак не гарантирует их лояльность. Как уже показали события 24 июня, когда стоит выбор кому подчиняться - Путину или Пригожину с Уткиным, "вагнеровцы" выбирают Пригожина и Уткина. А значит в любой момент мятеж может повториться. Впрочем, Путин в последнее время уже неоднократно принимал крайне нелогичные с точки зрения рационального подхода решения (например, о вторжении в Украину). Поэтому нельзя исключать, что и "Вагнер" он сохранит в прежнем виде. Хотя пока это и выглядит маловероятным.

Но тут важен еще один момент. То, что Путин захотел после мятежа встретиться с Пригожиным и "вагнеровцами", чтоб обсудить их "дальнейшее трудоустройство", не удивительно. Удивительно то, что об этом, довольно неоднозначном с точки зрения имиджа Путина, событии (он встречался с теми, кого сам же назвал предателями и мятежниками), решил сообщить Кремль.

При этом из того, как информацию подал Песков, не следовало, что это была некая "покаянная" встреча "мятежников и предателей" с президентом (публично никто из мятежников в своих действиях не раскаялся, о раскаянии ничего не говорил и Песков). Скорее она, в интерпретации пресс-секретаря Путина, выглядела как "обмен мнениями".

И это создало впечатление, что у Кремля нет единой жестко-негативной линии в отношении Пригожина. Не факт, впрочем, что так и есть на самом деле (уже после встречи в эфире федеральных телеканалов началась масштабная кампания против Пригожина, и это указывает на то, что оценки мятежа в Кремле после встречи не изменились), но ощущение возникло именно такое.

Что само по себе может оказать влияние на ситуацию, размывая однозначный образ Пригожина как мятежника, которые ему создают госСМИ. Кроме того, это может стать сигналом для телеграм-каналов, медиа и блогеров, что у Пригожина и дальше можно не бояться брать деньги за пиар его и "Вагнера".

В целом же сам факт публичного признания о встрече Путина с "вагнеровцами" еще раз показывает, что в российской элите есть влиятельные силы, которые пытаются не дать затухнуть военно-политическому проекту "Пригожин" даже после провала мятежа. С какой целью - использовать его в своих внутрикремлевских разборках либо же попытаться организовать новый бунт - пока вопрос открытый.

Напомним, сегодня спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин встретился с Владимиром Путиным в Кремле спустя пять дней после мятежа. Встреча длилась три часа, в ней также участвовали командиры ЧВК, всего было 35 человек.

Ранее Лукашенко заявил, что сейчас Пригожин и "вагнеровцы" не находятся в Беларуси.