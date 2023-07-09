После неудачной попытки мятежа куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина президент РФ Владимир Путин проводил публичные мероприятия, чтобы продемонстрировать свою силу.

Такое мнение выразили в британской разведке.

Там отметили, что российские СМИ реагировали на мятеж "вагнеровцев" в три этапа. Они почти наверняка поначалу были удивлены мятежом и не готовы к нему. При этом, как пишет разведка, российское ТВ сохранило привычное расписание.

"После подавления восстания российские государственные СМИ пытались исправить заявления о пассивности сил безопасности. Нарративы пропагандировали идею, что президент Владимир Путин победил, сорвав восстание, избежав при этом кровопролития, и стремился объединить страну по президенту", – говорится в отчете разведки.

Затем примерно через неделю в РФ начали преуменьшать значение Пригожина и мятежа, запятнав его характер. Телеграм-каналы "вагнеровцев" в большинстве своем замолчали, почти наверняка из-за вмешательства государства.

"Напротив, Путин взял на себя чрезвычайно заметные публичные мероприятия, почти наверняка стремясь продемонстрировать силу", - заявили в британской разведке.

Ранее мы писали, что Федеральная разведывательная служба Германии прослушивала переговоры куратора "вагнеровцев" Евгения Пригожина и президента Беларуси Александра Лукашенко во время попытки мятежа.

Помимо этого, мы сообщали, что блогеры и каналы, поддерживающие Пригожина, начинают готовить почву для нового мятежа "вагнеровцев".