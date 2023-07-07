В сети появилась карта, на которой показано, куда летал самолет куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после неудавшегося мятежа.

Данные из FlightRadar24 собрал и визуализировал журналист Financial Times Стивен Бернард.

На карте можно заметить, что основные перемещения Пригожина осуществлялись между Минском, Москвой и Санкт-Петербургом.

Где сейчас Пригожин, непонятно. СМИ пишут, что он скрывает свои настоящие передвижения, используя двойника.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и "вагнеровцы" не находятся в Беларуси, но могут быть размещены здесь при обороне государства.

Ранее мы писали, что переезд "вагнеровцев" в Беларусь под вопросом. По большому счету "ловить" им там особо нечего. Лукашенко уже предупредил, что ничего платить им не будет. Поэтому Пригожин сейчас пытается вернуться на фронт в Украину, чтоб продолжить осваивать многомиллиардные средства из бюджета РФ. Для этого его сторонники уже запустили кампанию в телеграм-каналах на тему проблем российской армии под Бахмутом с намёком, что решить их может только "Вагнер".

Также в сети появлялись фото полевого лагеря в Беларуси, в котором может разместиться ЧВК "Вагнер", однако разведка и пограничники Украины не видят перемещения наёмников Пригожина в Беларусь.