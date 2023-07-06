Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин "не замочит" куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за попытку мятежа. Хотя и добавил, что "в жизни всякое бывает".

Об этом президент Беларуси заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ.

"Вчера после обеда мы разговаривали с ним (Пригожиным - Ред.) по телефону и как раз обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК "Вагнер". Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет", - сказал Лукашенко.

При этом он опроверг, что для "вагнеровцев" в Беларуси создают специальные лагеря.

"Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по размещению, естественно, про это видение я вам не скажу", - заявил Лукашенко.

Ранее президент Беларуси говорил, что ЧВК может быть размещена на территории страны при условии, что ее задействуют "при обороне государства". Но до этого отмечал, что "вагнеровцам" ничего платить не собирается.

Сегодня он сообщил, что Пригожина и "вагнеровцев" нет в Беларуси.