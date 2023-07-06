Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и "вагнеровцы" не находятся в Беларуси, но могут быть размещены здесь при обороне государства.

Об этом он сказал белорусским СМИ.

"Вопрос явно не ко мне (о местонахождении Пригожина и "Вагнера" - Ред.). Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях (то есть, в Луганской области и в РФ - Ред.). Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет", - заявил Лукашенко.

"Вагнер" может быть размещен в Беларуси при условии, что его задействуют "при обороне государства", заявил Лукашенко.

"Они ("вагнеровцы" - Ред.) будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно", - сказал Лукашенко.

"Страна" вчера уже писала, что переезд "вагнеровцев" в Беларусь под вопросом. По большому счету "ловить" им там особо нечего. Лукашенко уже предупредил, что ничего платить им не будет. Поэтому Пригожин сейчас пытается вернуться на фронт в Украину, чтоб продолжить осваивать многомиллиардные средства из бюджета РФ. Для этого его сторонники уже запустили кампанию в телеграм-каналах на тему проблем российской армии под Бахмутом с намёком, что решить их может только "Вагнер".

Как писала "Страна", ранее в сети появились фото полевого лагеря в Беларуси, в котором может разместиться ЧВК "Вагнер", однако разведка и пограничники Украины не видят перемещения наёмников Пригожина в Беларусь.