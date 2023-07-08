ЧВК "Вагнер" до начала августа отправили в отпуска, и сейчас готовится вывод ее сил в Беларусь. Об этом в интервью российским военкорам рассказал один из командиров "Вагнера" "Лотос" (он же Антон Елизаров).

Он заявил, что "самое сложное - это выход в Белоруссию".

"Нам предстоит провести подготовку баз, полигонов, провести согласования с местными органами самоуправления и администрациями, организовать взаимодействие с силовыми ведомствами Белоруссии и наладить логистику", - сказал Елизаров.

По его словам, "наезд со стороны силовых структур отсутствует, нам это гарантировал президент (Путин - Ред.)".

Напомним, зимой Пригожин заявлял, что именно Елизаров командовал захватом Соледара.

Отметим, в самой Беларуси говорят, что еще не знают, когда и в каком качестве "Вагнер" прибудет в эту страну. Лукашенко на этой неделе заявлял, что "вагнеровцы" должны будут размещаться за свой счет и при условии, что примут, в случае необходимости, участие в обороне Беларуси.

Ранее Лукашенко дал понять, что Беларусь может вмешаться в войну и призвал Украину к переговорам.

Тем временем война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.