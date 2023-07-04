Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией, а Россию – спонсором "Вагнера".

Об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат Евгения Кравчук.

"Завершили работу в Ванкувере принятием итоговой декларации, призывающей государств-членов усиливать четко признающие международные нормы:

террористический характер "Группы Вагнера" и ее действий;

ответственность России как государства-спонсора этой террористической организации;

недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения", - написала Кравчук.

Тем временем ВСУ сообщают, что перемещение "вагнеровцев" в Беларусь до сих пор не зафиксировано.

Но в сети уже появились фото полевого лагеря в Беларуси, в котором может разместиться ЧВК.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.

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